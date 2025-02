Quattro appuntamenti con Mountechò

Da oggi fino al 5 aprile va in scena Mountechò 2025, la rassegna musicale che quest’anno celebra i suoi dieci anni con un cartellone di eccellenze internazionali, unendo due teatri simbolo della regione: il Teatro delle Logge di Montecosaro e il Teatro Comunale di Porto San Giorgio. Quattro appuntamenti, quattro universi sonori. Ogni serata di MountEcho’ è un viaggio, una finestra aperta su mondi sonori differenti ma accomunati dalla capacità di emozionare e far riflettere.

Oggi, al teatro comunale di Porto San Giorgio va in scena My Brightest Diamond. A inaugurare il festival sarà Shara Nova, l’anima poliedrica di My Brightest Diamond. La sua performance, un’esclusiva nazionale, sarà una celebrazione del potere trasformativo della musica. Con il suo ultimo album Fight the Real Terror, la cantautrice americana ci porta dentro un universo che intreccia attivismo, sensibilità classica e coraggio artistico. Un’apertura da non perdere, impreziosita dalla delicatezza folk e onirica di AM Higgins.

Prossimi eventi: 9 marzo, Storefront Church; 20 marzo, Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp, 5 aprile, Shida Shahabi, tutti e tre al teatro delle Logge di Montecosaro. I biglietti sono già disponibili in prevendita su Vivaticket. Apertura biglietteria alle 20, per info e prenotazioni 366-3574080.