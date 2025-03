Quattro appuntamenti con Utovie Festival

Utovie Festival, la rassegna di teatro indipendente organizzato e diretto da Antonio Mingarelli dal 2017, quest’anno adotta il sottotitolo "Stralunati". La rassegna, promossa in collaborazione con il Comune di Montecosaro e Amat, offre quattro assoli che si muovono tra critica sociale ed esistenzialismo, mescolando ironia e poesia per esplorare le solitudini dell’uomo contemporaneo in diverse forme. Si svolgeranno al Teatro delle Logge alle 21.

Si comincia questa sera con "L’una" di e con Giulia Merelli (e l’improvvisazione al pianoforte di Fabio Capponi); è il monologo di Una, ragazza confinata in una stanza che trascorre le sue giornate cercando di vivere, virtualmente, la bellezza di altri. Come? Una legge poesie, canta canzoni, recita monologhi rubati da personaggi e storie avvincenti. Li assapora e li elabora per coglierne la luce nascosta. Un flusso di coscienza che alterna diversi stili di recitazione, leggeri e profondi, comici e delicati.

Venerdì sarà la volta di "Primi passi sulla luna" di e con Andrea Cosentino; sabato "Mai morti" di Renato Sarti con Gabriele Falsetta; Sarti ripercorre la nostra storia recente attraverso i racconti di un fascista mai pentito. È affidato a Falsetta il difficile compito di dare voce a questo nostalgico delle "belle imprese" del Ventennio fascista, oggi impegnato in prima persona a difesa dell’ordine pubblico contro viados, extracomunitari, zingari e drogati. "Mai Morti" era il nome di uno dei più terribili battaglioni della Decima Mas.

Infine domenica "Come se niente fosse" di e con Davide Grillo; un’allerta meteo avverte che la popolazione che è in arrivo nella penisola italiana una gigantesca ondata di scetticismo.... "L’obiettivo di Utovie è avvicinare i giovani al teatro", spiegano i promotori. I biglietti sono in vendita al teatro a partire da trenta minuti prima dell’inizio dello spettacolo (intero 12 euro, ridotto per studenti 8).