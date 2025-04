Quattro arresti per il regolamento di conti

Macerata, 8 aprile 2025 – Ancora una rissa tra peruviani. E la Polizia ne arresta quattro. Ieri sera il personale dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e della squadra mobile della Questura di Macerata ha arrestato quattro cittadini di età compresa tra i 26 e i 38 anni, tutti peruviani, per il reato di rissa aggravata. L'episodio, che si è verificato intorno alle 19:20 a Macerata, in Via Roma, all'angolo con piazza della Vittoria, nei pressi del negozio "Frutta e verdura da Samy", secondo le forze dell’ordine potrebbe essere collegato ai fatti avvenuti sabato, nell’ambito dei forti attriti tra gruppi di famiglie peruviane stanziali a Macerata, scatenati da futili motivi e degenerati nel tempo in una serie di scontri fisici, minacce e spedizioni punitive. Urla, bambini in lacrime, frutta scagliata ovunque e, secondo alcuni, anche un coltello: un’altra scena di follia, sequel di quanto avvenuto sabato a Santa Croce. Durante la rissa uno dei partecipanti ha riportato lesioni personali con una prognosi di dieci giorni. Due degli arrestati sono stati segnalati per porto di armi o oggetti atti ad offendere, essendo stati trovati in possesso di un cutter (un taglierino) e di una lama da cutter, posti dagli operatori sotto sequestro penale. È stato sequestrato anche un coltello da cucina, consegnato agli agenti dal titolare del negozio “Frutta e verdura da Samy”, il cui possesso è stato ricondotto a uno dei partecipanti alla rissa grazie all’acquisizione ed analisi delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza comunale. Gli autori del reato sono stati tutti posti agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell'arresto per il reato di rissa aggravata. Ieri, poco prima delle 19.30, i due gruppi si sono trovati vicino al negozio di frutta e verdura: oltre una decina di persone, tra cui alcuni donne e bambini, si sono attaccate a colpi insulti e lanci di crauti, fragole, arance e mele che erano nelle cassette davanti al negozio. Un’arancia ha colpito anche il figlio del titolare del negozio, che si è ritrovato suo malgrado in mezzo a una scena assurda. Da lì è partita la chiamata al 112. Poco dopo sono arrivati gli agenti delle Volanti, che hanno trovato ancora sul posto quattro peruviani, caricati sulle auto e portati subito in questura per essere identificati e chiarire la vicenda.