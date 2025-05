Quattro atenei e un obiettivo: favorire l’imprenditorialità

Presentata ieri mattina "Start Cup Marche 2025", la competizione giunta alla quinta edizione, tra progetti ad alto contenuto di conoscenza formalizzati in un business plan e finalizzati alla nascita e/o insediamento di imprese innovative nel territorio della regione. Il contest è organizzato dall’Università di Camerino insieme con l’Università Politecnica delle Marche, all’Università di Macerata ed a quella di Urbino. È gratuito e aperto sia a soggetti provenienti dal mondo accademico, sia a coloro che hanno un progetto imprenditoriale innovativo. A fare gli onori di casa, il rettore dell’Università di Camerino Graziano Leoni: "La funzione di Start Cup è quella di attivare le menti più fresche affinché si possa tradurre i risultati della ricerca in attività che possano poi avere un effetto anche a livello economico e sulla capacità imprenditoriale che questi giovani ricercatori coltivano". Fabio Marchetti delegato per l’Università di Camerino ai rapporti con le imprese e spin-off ha detto: "Ci auguriamo che le idee presentate da qui ai primi di settembre, possano poi tradursi nella creazione di nuove imprese sul territorio marchigiano". Michela Soverchia docente di Economia Aziendale dell’Università di Macerata, che fa parte della commissione spin-off e brevetti dell’ateneo, ha sottolineato: "Un’iniziativa che acquista ancora più valore perché unisce le quattro università marchigiane, anche complementari tra di loro". Fabio Musso docente di Economia e gestione delle imprese dell’Università di Urbino ha evidenziato: "Il compito delle università è anche preparare i giovani al mondo del lavoro e iniziative così testimoniano la coerenza con la missione delle università: favorire l’imprenditorialità". Serena Gabrielli, professoressa delegata a brevetti e proprietà intellettuale di Unicam, ha aggiunto: "L’iscrizione deve essere effettuata entro il 12 settembre, fino al 10 ottobre verranno presentati i business plan. Il 19 settembre chi si è iscritto potrà richiedere un supporto relativo alla revisione del business plan. La cerimonia di premiazione ci sarà a ottobre, i vincitori saranno tre più sono previsti tre premi speciali. La fase nazionale si svolgerà il 4 e 5 dicembre all’Università degli Studi di Ferrara".

Lisa Grelloni