Quattro auto rubate in tre giorni, è allarme

di Giorgio Giannaccini

Non si fermano più i topi d’auto a Porto Potenza: dopo la Volkswagen Golf che era sparita nottetempo in via Beethoven, ora emerge che altri tre veicoli sono stati rubati in città. Infatti, nella notte tra domenica e lunedì, è stata portata via da dei ladri anche un’altra Volkswagen, parcheggiata in via Rossini, sempre nel rione Musicisti. Entrambi i furti sono stati denunciati ai carabinieri della caserma di Porto Potenza. Ma non solo, perché nel giro di appena 24 ore un nuovo raid dei malviventi è andato a segno, sempre a Porto Potenza. Nella notte tra lunedì e ieri, due macchine lasciate per strada sono poi state rubate da ignoti. In tutti e due i casi, i proprietari hanno segnalato l’accaduto ai carabinieri della Compagnia di Civitanova, che adesso cercheranno di dare un volto ai balordi. Nel frattempo la Volkswagen Golf rubata in via Beethoven, lunedì notte, è stata ritrovata ieri dai carabinieri a Cerignola (in provincia di Foggia). "Alle 14, i carabinieri di Porto Potenza mi hanno convocato in caserma e notificato che avevano trovato a Cerignola quel che resta della mia auto – racconta il proprietario del mezzo, Alessandro Maroni –. Purtroppo è rimasto solo lo scheletro della Golf e l’hanno riconosciuta dal numero del telaio. La realtà è che non possiamo neanche più parcheggiare la macchina sotto casa, perché non abbiamo la certezza di ritrovarla il giorno dopo". D’altronde, è ormai tanta la preoccupazione in città per questa escalation di furti che sta avvenendo. Tant’è che nel giro di due settimane il bottino dei veicoli spariti sale a cinque, se si conta che oltre dieci giorni fa era stata rubata pure una Audi A3, parcheggiata da un giovane portopotentino lungo via Puccini. Secondo i militari dell’Arma, è probabile che gli autori di tutti questi colpi sarebbero gli stessi, e cioè una banda di ladri professionisti, originari proprio del Foggiano. Ma anche nella vicina Porto Recanati, e soprattutto nel quartiere Montarice, sono avvenuti negli ultimi anni svariati furti d’auto. In un caso, le indagini dei carabinieri di Porto Recanati portarono poi all’arresto di una banda di Cerignola.