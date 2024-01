Quattro borse di studio da iGuzzini agli studenti dell’istituto Mattei

La nota azienda di illuminotecnica, iGuzzini, ha aperto le porte del polo industriale di Sambucheto di Recanati agli studenti dell’IIS Enrico Mattei di Recanati per la consegna di 4 borse di studio. "Un’occasione – ha sottolineato l’ad Cristiano Venturini – non solo per premiare gli alunni più meritevoli, ma anche per presentare l’azienda e i suoi pilastri ai giovani del territorio che rappresentano i lavoratori di domani". La borsa di studio dedicata alla sostenibilità è stata conferita a Mihai Diego che si è distinto per aver partecipato a ricerche e per un elaborato incentrato su questo tema, valutato da una commissione di manager iGuzzini. Le altre tre borse, una per ogni specializzazione presente all’IIS (Meccanica, Chimica, Informatica) erano legate al curriculum scolastico dei ragazzi. Sono state assegnate a Tommaso Camilletti, Domenico Del Grosso e Giada Tiburzi. Da sempre, iGuzzini sostiene la collaborazione tra scuola e azienda al fine di favorire lo sviluppo delle competenze degli studenti, con particolare attenzione al settore della sostenibilità: un impegno che permea ogni aspetto del proprio ecosistema, ma che, prima di ogni altra cosa, attiene alla sfera culturale. Negli ultimi mesi la luce progettata dall’azienda recanatese ha illuminato il centro monastico buddista di Amarbayasant, uno dei più grandi della Mongolia, risalente al XVIII secolo, la Chiesa e il Museo di Orsanmichele a Firenze e il Teatro 12 di Cinecittà.

Antonio Tubaldi