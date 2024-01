Quattro carri, due gruppi, tre bande e gli alfieri storici

Carri, gruppi, bande musicali, sbandieratori e tamburi. Al piazzale della SS. Annunziata, ecco la 61ª edizione del ‘Carnevale dei bambini’, in programma domenica alle ore 14. Il tradizionale appuntamento, organizzato dal Comitato festeggiamenti SS. Annunziata in collaborazione con il Comune, è stato presentato ieri mattina negli spazi della stessa chiesa. "Il significato di questo Carnevale è di non perdersi nello sconforto nonostante i tempi difficili, ma di affrontare tutto con fiducia e serenità perché, stando ad un vecchio detto, i costumi si correggono ridendo", ha affermato, per l’occasione, il presidente del Comitato, Don Lauro Marinelli, al fianco dei volontari Giuliano Massaccesi e Gino Pierangeli. Quattro i carri che sfileranno girando per tre volte attorno all’anello dell’Annunziata: ‘Il branco’ di Corridonia, ‘Meta…verso’ di Potenza Picena, ‘Scuola di magia’ di Mogliano e ‘La pace nel mondo’ di Monte San Giusto. Saranno invece due i gruppi in scena: ‘Circus clown’ di Montegranaro e ‘Barbie’ di Macerata, mentre due delle tre bande musicali protagoniste del pomeriggio montecosarese provengono da Sant’Angelo Romano, ‘Asd Majorettes Medullia’ e ‘Sar Sound’, mentre un’altra, ‘La matta’, arriva da San Costanzo (nel Pesarese). Ad allietare la festa, anche il Gruppo Alfieri Musici Storici di Servigliano (G.a.m.s.), mentre ad intrattenere il pubblico saranno le presentatrici Daniza Marziali e Beatrice Silenzi. Previsto anche un lancio di caramelle. "Diventa sempre più difficile organizzare iniziative del genere – ha aggiunto Don Lauro Marinelli -, ma è necessario portarle avanti. L’augurio è che Montecosaro torni ad allestire un proprio carro". "La nostra comunità – ha commentato il vicesindaco e assessore all’Istruzione Lorella Cardinali – è fortunata ad avere un parroco e un Comitato così attivi. Perciò, negli ultimi anni, la collaborazione tra il Comune e questa realtà è addirittura aumentata. Anche questa volta è stato compiuto uno sforzo reciproco per regalare a bambini e famiglie un evento ad ingresso libero. Ringraziamo i vari sponsor che hanno contributo".

Francesco Rossetti