Quattro dirigenti, ridefinite le funzioni

Si stabilizza l’assetto dirigenziale del Comune di Macerata dopo l’assunzione a tempo indeterminato di Andrea Castellani, prima in forza al Comune di Civitanova. Adesso, quindi, per quanto riguarda il personale i dirigenti operativi sono quattro: Simone Ciattaglia che, dopo aver assunto per i mesi scorsi ad interim la gestione dei servizi sociali e della cultura, ora si è visto conferire a tempo indeterminato il "Servizio Welfare, Cultura e Risorse umane", mentre ad Andrea Castellani è stato dato l’incarico di dirigente dei "Servizi Finanziari, Sistemi informativi e Attività produttive". La giunta comunale, di concerto con l’assessore al personale, ha quindi deciso di confermare Danilo Doria alla guida del Corpo della Polizia locale e Tristano Luchetti all’unità dei Servizi tecnici.