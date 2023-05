Quattro furti al supermercato, denunciati

di Lucia Gentili

Un bottino fatto di generi alimentari, bottiglie di vino e superalcolici. Per un totale di circa 650 euro in almeno quattro furti ai danni dello stesso supermercato, alla periferia di Tolentino. A finire nei guai, una coppia del Fermano – 54 anni lui e 46 lei –, scoperta e denunciata dai carabinieri della Compagnia tolentinate (diretti dal maggiore Giulia Maggi). All’esito delle attività degli ultimi giorni, caratterizzati da un incremento dei servizi di controllo sul territorio anche per la festa del primo maggio e in generale in fascia serale prefestiva, la stazione di Tolentino ha denunciato l’uomo e la donna per furto, appunto in un supermercato del posto. Gli accertamenti hanno consentito di verificare che i due, domiciliati sulla costa fermana, erano venuti in città nei giorni scorsi e avevano sottratto della merce all’interno dell’esercizio nascondendola dentro uno zaino. Successive indagini, secondo le ricostruzioni, hanno permesso di verificare che dal mese di novembre gli indagati avevano tenuto una condotta analoga in almeno quattro circostanze. Complessivamente avrebbero così rubato merce per un valore di 650 euro circa, tra cui generi alimentari, prosciutto, pecorino, bottiglie di vino e di superalcolici. In pratica avrebbero arraffato i prodotti dagli scaffali senza farsi vedere da nessuno, approfittando dei momenti in cui non passavano altre persone nei corridoi, e avrebbero nascosto il tutto nello zainetto. Già gravati entrambi da condanne e precedenti di polizia per reati simili, i due sono stati denunciati alla Procura di Macerata per furto aggravato. Allo stesso tempo continuano i servizi sulle strade da parte dell’Arma, in particolare in un’ottica di prevenzione contro l’uso e l’abuso di sostanze stupefacenti e alcol tra giovani e giovanissimi. L’aliquota radiomobile, impegnata in particolare nel controllo alla in coordinamento con le varie stazioni della Compagnia, ha segnalato per uso di stupefacenti alla Prefettura di Macerata un ventisettenne del posto, trovato in possesso di due dosi di hashish e un bilancino di precisione.