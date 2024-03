Quattro furti in una notte, condannato a sette mesi

In una notte, a Porto Recanati aveva messo a segno quattro furti in altrettanti furgoni, portandosi via attrezzi per qualche migliaio di euro. Per questo è stato condannato un campano, Salvatore D’Ambrosio. La mattina del 30 giugno 2021, quattro persone erano andate a prendere i furgoni e autocarri parcheggiati in strada, trovandoli scassinati e vuotati dei vari attrezzi che c’erano dentro: computer portatili, trapani con punte e batterie, smerigliatrici, decespugliatori e quant’altro, tutto materiale dunque piuttosto costoso. I furgoni erano stati parcheggiati la sera precedente in via Torregiani, in via degli Acerri, in via degli Olmi e in via Grotte a Loreto. Tutti e quattro i derubati, artigiani e operai residenti a Recanati, Savignano sul Rubicone e Osimo, avevano denunciato il furto subito ai carabinieri, e così erano partite le indagini. I militari in breve erano arrivati a D’Ambrosio, napoletano 56enne già con precedenti per episodi analoghi. Così l’uomo era stato accusato delle quattro sottrazioni. Ieri per lui si è chiuso il processo. Il pm Francesca D’Arienzo ha chiesto la condanna a due anni. Il giudice Domenico Potetti ha inflitto invece la pena di sette mesi di reclusione, ma senza concessione del beneficio della sospensione della pena, per via dei precedenti del campano. In ogni caso ora l’uomo, difeso in aula dall’avvocato Vanni Vecchioli, potrà fare appello contro la sentenza di primo grado.