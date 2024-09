Quattro gattini abbandonati in una scatola al cimitero

Proprio in questi giorni, in cui l’associazione Argo, come ogni anno, sta organizzando la partecipazione alla fiera di San Giuliano per promuovere l’adozione di animali in cerca di famiglia, "è stato compiuto l’ennesimo abbandono di cuccioli di gatto presso il cimitero di Macerata". A denunciarlo è la stessa associazione. Quattro cuccioli di gatti di circa 20 giorni di vita sono stati trovati dentro una scatola di scarpe.

"Questa volta il luogo del ritrovamento da parte di un dipendente comunale è stata la struttura per i gatti della colonia felina che il Comune, realizzata al cimitero nel 2021. Struttura chiusa a chiave e all’interno della quale, pertanto, i cuccioli, devono essere stati inseriti uno alla volta attraverso le sbarre, dopo avervi collocato la scatola di scarpe". Una volta trovati i gattini ha contattato l’associazione Argo, che collabora con il Comune per la gestione della colonia felina, che ha evidenziato subito la necessità di far intervenire il competente Servizio Veterinario Ast per i provvedimenti del caso e di segnalare il ritrovamento al Ufficio Tutela e Benessere Animale del comune.

"Ma la procedura prevista in questi casi – aggiunge l’associazione –, si è arrestata perché i gattini subito dopo sono scomparsi in modo inspiegabile, dal momento che l’accesso al box senza la chiave non è possibile.

Considerate le loro condizioni, i poveri animali non sarebbero stati in grado di allontanarsi da soli. Ci auguriamo che chi li ha prelevati, sia in grado di prendersi cura di loro e, anche se le probabilità sono molte poche, magari sperare che chi li ha abbandonati si sia pentito del reato compiuto e sia tornato indietro a recuperarli. Auspichiamo, inoltre, che nuove telecamere possano essere installate al cimitero, anche al fine di disincentivare questi abbandoni che si ripetono periodicamente".