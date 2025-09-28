Quattro giorni con la danza. Torna la vetrina itinerante "Nid"

Festa grande della danza a Civitanova. Un festival di quattro giorni, da mercoledì primo ottobre a sabato 4, per un totale di 34 appuntamenti e 36 compagnie, 500 giornalisti, operatori italiani e stranieri e artisti attesi.

Si tratta della "Nid", la nuova piattaforma della danza italiana, prestigiosa vetrina itinerante giunta alla nona edizione. Il suo titolo è "Dance, singular plural", a sottolineare la pluralità di linguaggi, forme e visioni attraverso cui si declina oggi la danza contemporanea, con la varietà delle possibili connessioni che si possono innescare. Nid Platform 2025 è realizzata con il sostegno del ministero della cultura, Regione, Comune e Azienda Teatri. Amat è il partner capofila e organizzatore nominato quest’anno.

Sarà un programma molto ricco con spettacolo previsti nei teatri Rossini, Annibal Caro e Cecchetti, oltre che il teatro della Api di Porto Sant’Elpidio e al teatro dell’Aquila di Fermo. Gli spettacoli proposti sono articolati in due sezioni: "Programmazione" e "Open Studios", progetti "in attesa di debutto" mostrati in versione work in progress.

Fra gli ospiti: Jacopo Godani, eccellenza italiana sulla scena internazionale; Enzo Cosimi, uno dei capiscuola della coreografia d’autore italiana; Alessandro Sciarroni, Leone d’Oro alla carriera per la danza alla Biennale di Venezia 2019; Silvia Gribaudi, singolare e consolidato talento; Monica Casadei, con il suo intimo affondo nello Stabat Mater di Gioachino Rossini; Simona Bertozzi, voce significativa del panorama coreutico contemporaneo indipendente in Italia.

Il dialogo tra generazioni è naturalmente centrale nelle sinergie artistiche tra giovani autori/autrici e compagnie consolidate: è il caso di Sofia Nappi, Adriano Bolognino, Elisa Sbaragli, Ilenja Rossi. Tra i nomi emergenti ci sono Giovanni Insaudo, Vittorio Pagani, Camilla Monga, Virginia Spallarossa, il duo Mattia Russo e Antonio De Rosa.

All’interno della sezione Fuori Formato, spazio alla sperimentazione e all’interazione con i luoghi della città: con Anna Basti, Marco Valerio Amico e Rhuena Bracci e Gaetano Palermo e per gli Open Studios, i progetti in attesa di debutto di Gianmaria Borzillo, Laura Gazzani, Parini Secondo x Bienoise, Vittorio Porcelli, Claudio Scalia e Stefania Tansini. Infine, riservati agli operatori gli appuntamenti mattutini "Italian Windows", a cura dello studioso e critico di danza Carmelo A. Zapparrata, itinerario nei percorsi artistici di ulteriori 12 compagnie.