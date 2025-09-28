Le risposte di Birmingham

Beppe Tassi
Le risposte di Birmingham
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accensione riscaldamentoMaltempoNuovi voli RiminiAggressione a BolognaSagre d'autunnoElezioni Marche
Acquista il giornale
CronacaQuattro giorni con la danza. Torna la vetrina itinerante "Nid"
28 set 2025
FRANCESCO ROSSETTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. Quattro giorni con la danza. Torna la vetrina itinerante "Nid"

Quattro giorni con la danza. Torna la vetrina itinerante "Nid"

In arrivo 36 compagnie e 500 giornalisti per 34 appuntamenti nei teatri. Ospiti prestigiosi sul palco.

In arrivo 36 compagnie e 500 giornalisti per 34 appuntamenti nei teatri. Ospiti prestigiosi sul palco.

In arrivo 36 compagnie e 500 giornalisti per 34 appuntamenti nei teatri. Ospiti prestigiosi sul palco.

Per approfondire:

Festa grande della danza a Civitanova. Un festival di quattro giorni, da mercoledì primo ottobre a sabato 4, per un totale di 34 appuntamenti e 36 compagnie, 500 giornalisti, operatori italiani e stranieri e artisti attesi.

Si tratta della "Nid", la nuova piattaforma della danza italiana, prestigiosa vetrina itinerante giunta alla nona edizione. Il suo titolo è "Dance, singular plural", a sottolineare la pluralità di linguaggi, forme e visioni attraverso cui si declina oggi la danza contemporanea, con la varietà delle possibili connessioni che si possono innescare. Nid Platform 2025 è realizzata con il sostegno del ministero della cultura, Regione, Comune e Azienda Teatri. Amat è il partner capofila e organizzatore nominato quest’anno.

Sarà un programma molto ricco con spettacolo previsti nei teatri Rossini, Annibal Caro e Cecchetti, oltre che il teatro della Api di Porto Sant’Elpidio e al teatro dell’Aquila di Fermo. Gli spettacoli proposti sono articolati in due sezioni: "Programmazione" e "Open Studios", progetti "in attesa di debutto" mostrati in versione work in progress.

Fra gli ospiti: Jacopo Godani, eccellenza italiana sulla scena internazionale; Enzo Cosimi, uno dei capiscuola della coreografia d’autore italiana; Alessandro Sciarroni, Leone d’Oro alla carriera per la danza alla Biennale di Venezia 2019; Silvia Gribaudi, singolare e consolidato talento; Monica Casadei, con il suo intimo affondo nello Stabat Mater di Gioachino Rossini; Simona Bertozzi, voce significativa del panorama coreutico contemporaneo indipendente in Italia.

Il dialogo tra generazioni è naturalmente centrale nelle sinergie artistiche tra giovani autori/autrici e compagnie consolidate: è il caso di Sofia Nappi, Adriano Bolognino, Elisa Sbaragli, Ilenja Rossi. Tra i nomi emergenti ci sono Giovanni Insaudo, Vittorio Pagani, Camilla Monga, Virginia Spallarossa, il duo Mattia Russo e Antonio De Rosa.

All’interno della sezione Fuori Formato, spazio alla sperimentazione e all’interazione con i luoghi della città: con Anna Basti, Marco Valerio Amico e Rhuena Bracci e Gaetano Palermo e per gli Open Studios, i progetti in attesa di debutto di Gianmaria Borzillo, Laura Gazzani, Parini Secondo x Bienoise, Vittorio Porcelli, Claudio Scalia e Stefania Tansini. Infine, riservati agli operatori gli appuntamenti mattutini "Italian Windows", a cura dello studioso e critico di danza Carmelo A. Zapparrata, itinerario nei percorsi artistici di ulteriori 12 compagnie.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Ministero della Cultura