Quattro giorni tra musica e arte a San Ginesio

Mario Brunello al violoncello (un Maggini del Seicento) e Maria Semeraro al pianoforte, oggi alle 21 all’auditorium Sant’Agostino di San Ginesio, regaleranno al pubblico un concerto emozionante, con le musiche di Arvo Pärt, Ludwig van Beethoven e Alfred Schnittke. Al mattino, invece, l’appuntamento è al Rifugio Garulla per un’escursione sui Sibillini al seguito del maestro Brunello e dei suoi allievi che, violoncello in spalla, eseguiranno un piccolo concerto in quota. Domani, alle 19 all’auditorium, concerto dell’Orchestra di Violoncelli e Sanne de Graaf, maestro concertatore, mentre sabato, alla stessa ora e nello stesso luogo, sarà la volta di Luca Giovannini, Ettore Pagano, Maria Salvatori e Eleonora Testa per il Concerto dei Giovani Talenti dell’alto perfezionamento accompagnati da Maria Semeraro al pianoforte. Domenica alle 11 "Musica con vis(i)ta" con la professoressa Francesca Coltrinari dell’Università di Macerata a illustrare le opere d’arte presenti nell’auditorium Sant’Agostino dove, a seguire, il giovane violoncellista Pagano e la Semeraro al pianoforte eseguiranno musiche di Sergej Prokofieff e Robert Schumann. Il progetto, realizzato da Annalisa Pavoni per gli Amici della Musica "Guido Michelli" di Ancona in collaborazione con Comune e Pro Loco di San Ginesio, è sostenuto da una rete di partner che comprende Unicam, Unimc, Sferisterio di Macerata, Parco dei Sibillini, Aima, Antiruggine. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito. Per info e prenotazioni: prenotazioneamicimusica@gmail.com.