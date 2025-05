Quattro giorni tra sport e incontri, oltre duemila ingegneri a raccolta

Più di duemila ingegneri arrivano in provincia per partecipare agli eventi che precedono il 69° congresso nazionale che gli Ordini professionali di Macerata e Ancona ospitano dal 13 al 16 ottobre nel capoluogo dorico. Il più importante appuntamento della categoria viene preceduto, infatti, da eventi sportivi e altre iniziative che iniziano giovedì prossimo con i tornei di calcio.

In campo, fino a domenica 8 giugno, le squadre di un centinaio di Ordini provinciali divise fra calcio a 11, calcio a 7 Over 40 e calcio a 5 Over 50. Sono gare di qualificazione alla fase finale che si terrà a settembre. Verrà assegnata intanto la Supercoppa di calcio a 5: si sfidano Napoli e Palermo, che hanno vinto scudetto e Coppa Italia 2024. Il match si giocherà a San Claudio di Corridonia giovedì alle 17.

Completeranno il quadro sportivo il torneo nazionale di padel (4-7 settembre), la corsa podistica su strada a Camerino (7 settembre), la Granfondo Leopardiana (31 agosto) e il primo Campionato nazionale di calcio balilla (12 ottobre a Castelraimondo). Gli ingegneri saranno impegnati a Macerata, Monte San Giusto, Montecosaro, Tolentino, Civitanova, Camerino, Recanati, Porto Recanati, Pollenza, Trodica e Caldarola.

La sera del 6 giugno, all’Abbadia di Fiastra, ci saranno cena e spettacolo musicale, mentre sabato 7 (ore 9), si terrà a Macerata (Domus San Giuliano) il convegno sul tema "Costruire il futuro: esperienze e sfide nella ricostruzione post sisma 2016", con la partecipazione del commissario Guido Castelli.

Quindi, il 12 giugno (ore 9) nella sala convegni dell’Ordine degli Ingegneri, a Macerata, si svolgerà l’incontro su "Alluvioni, terremoti e altri rischi. La gestione degli interventi in corso e post emergenza. Esperienze sul campo", con il Dipartimento nazionale di Protezione civile.

"Coesione e confronto rafforzano l’identità della nostra comunità professionale – dice il presidente dell’Ordine di Macerata, Maurizio Paulini –, siamo lieti quindi di accogliere gli ingegneri da tutt’Italia".

m. g.