Quattro gol al Montegranaro. Il Chiesanuova pensa in grande

4

MONTEGRANARO

1

: G.Carnevali, Molinari (35’st Corvaro), Iommi (30’st F.Carnevali), Badiali (7’st Crescenzi), Canavessio, Monteneri, Pasqui (18’st Mongiello), Trabelsi, Sbarbati, Bonifazi, Tanoni (35’st Dutto). All. Mobili.

MONTEGRANARO: Taborda, Foresi, Ruggeri (1’st Pagliarini), Capponi (1’st Tonuzzi) Zaffagnini (5’st Valentini), Kukic, Perpepaj, Cicconetti, Marilungo, Tissone, Lattanzi (5’st Capodaglio) All. Marinelli.

Arbitro: Laura Mancini di Macerata.

Reti: 5’ e 18’ Trabelsi, 28’ Perpepaj, 46’ Iommi, 27’st su rigore Sbarbati.

Note: espulso mister Marinelli; ammoniti Monteneri, Tissone, Capodaglio; corner 5-7; recupero 1’ e 6’.

Impressionante Chiesanuova! I biancorossi vanno alla pausa da giganti, abbattendosi sul Montegranaro 4-1. Al "Sandro Ultimi" il team di Mobili si aggiudica il duello playoff con una prova sublime, un concentrato di qualità, intensità e mentalità. Il 4-1 conferma il Chiesanuova come miglior attacco (42 gol) e implacabile in casa, primo a raggiungervi 8 successi. Ma soprattutto fa vivere una Pasqua ancora al terzo posto e, quando restano quattro turni, solo a 3 punti dalla vetta. Cronaca. Mobili non recupera gli acciaccati e ripropone il baby guizzante Trabelsi punta. Il 2003 aveva già fatto bene ma senza colpire, stavolta impiega 5’ per trafiggere il Montegranaro (seconda miglior difesa) su cross di Pasqui. Ancora una volta l’avvio biancorosso è folgorante. E non è finita, dopo un’occasione per Bonifazi, al 18’ sempre Trabelsi scatta sul filo del fuorigioco e di pallonetto fa 2-0. L’uno-due è micidiale ma il Montegranaro si ri-organizza e al 28’ Perpepaj accorcia dopo una risposta d’istinto di Carnevali su Kukic. I locali insistono e allo scadere Iommi scarica la staffilata a fil di palo per il più sicuro 3-1. Nella ripresa Marinelli modifica i suoi e i gialloblu partono bene producendo un paio di iniziative, poi al 27’ Taborda atterra Sbarbati. È rigore che lo "squalo" trasforma chiudendo i giochi in anticipo.