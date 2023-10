Quattro incontri a Civitanova per sensibilizzare alla donazione degli organi

i ‘Giovedì dell’Aido’, l’iniziativa organizzata dal gruppo intercomunale Civitanova-Montecosaro dell’Associazione italiana donatori di organi.

Quattro incontri, dopo quelli già avvenuti a maggio, su ‘salute e armonia’. Il primo, in programma giovedì 12 ottobre, verterà sul tema della ‘Prevenzione nella patologia vascolare’ e sarà tenuto da Salvatore Arborino, primario di Radiologia interventistica dell’ospedale di Macerata. Poi, giovedì 26 ottobre, "La prevenzione nella bronchite cronica ed enfisema polmonare" a cura di Ludovico Ercoli, già responsabile Patologia respiratoria dell’ospedale di Civitanova, quindi giovedì 9 novembre "Il soffio vitale tra oriente ed occidente", con l’esperto di agopuntura e medicina cinese Lucio Sotte. Infine, giovedì 30 novembre, "La prevenzione nella cardiologia", il cui relatore sarà Mario Rabuini, già responsabile della Cardiologia del Santo Stefano di Porto Potenza.

"Festeggeremo i cinquant’anni dell’Aido nazionale – spiega Giulio Fofi, presidente del gruppo di Civitanova e Montecosaro – con un concerto al teatro Rossini del maestro Alfredo Sorichetti, in programma sabato 9 dicembre: un appuntamento che il presidente provinciale Elio Giacomelli teneva ad organizzare nella nostra città".

Ieri, in occasione della ‘Giornata nazionale del Sì alla donazione di organi tessuti e cellule’ un banchetto dell’associazione era presente in corso Umberto I per informare i cittadini. "In questi quattro anni di attività – aggiunge Giulio Fofi – sono state numerose le iniziative svolte dal nostro gruppo, dalla partita tra Nazionale trapiantati contro Vecchie glorie della Civitanovese, agli stessi ‘Giovedì dell’Aido’ che risultano essere tanto interessanti". Fofi ha conosciuto persone che hanno ricevuto trapianti di organi: "Per chi ha poche speranze di vita é come rinascere – conclude - . Per questo, insistiamo molto sul valore del dono".

Francesco Rossetti