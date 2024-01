Quattro incontri con De Rosa su "Quando eravamo felici". Si parte a teatro con gli studenti

Quattro incontri in tre giorni per lo scrittore Corrado De Rosa (nella foto)che arriva in provincia per presentare il suo ultimo libro "Quando eravamo felici. Italia – Argentina 1990: la partita da cui tutto finisce", edito da Minimum Fax. Il primo è in programma domani alle 17 al teatro Italia di San Severino nell’ambito della rassegna "Incontri con l’autore" condotta da Francesco Rapaccioni, direttore artistico dei Teatri settempedani. Il secondo è previsto lunedì mattina a Tolentino, quando De Rosa incontrerà a scuola gli studenti del liceo "Filelfo". Poi, nel pomeriggio, su iniziativa della Pro loco sarà al Politeama (sala audiovisivi, ore 18.30) per una conferenza aperta a tutta la cittadinanza. Infine, martedì sera (ore 21) replicherà a Urbisaglia nella biblioteca comunale. Dunque, un piccolo tour de force per lo scrittore campano (classe ‘75) che di professione fa lo psichiatra, ma per passione ama scrivere saggi e libri come questo - "Quando eravamo felici" - in cui parla dei Mondiali di "Italia 90", delle illusioni per una vittoria che sembrava già scritta, dei crolli emotivi, dimostrando come il calcio possa essere una gigantesca metafora della vita e dell’identità di una nazione. Tutto ha inizio il 3 luglio 1990 quando allo stadio San Paolo di Napoli va in scena la semifinale del campionato del mondo tra l’Italia e l’Argentina, detentrice del titolo; in campo c’è Diego Armando Maradona; la partita si conclude ai calci di rigore con la sconfitta degli azzurri. "Una sconfitta che segnerà un punto di non ritorno per una generazione che si è formata nell’ottimismo degli anni Ottanta – dice –, lontana dagli anni di piombo, esaltata dal benessere economico e dal crollo del muro di Berlino, ma destinata ad affrontare la crisi dei primi anni Novanta tra stragi di mafia, Tangentopoli, fine della prima Repubblica".

