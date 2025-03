Quattro incontri per educatori e genitori

Quattro incontri per approfondire il rapporto tra famiglia e scuola nell’educazione dei figli e degli alunni. A organizzarli è l’associazione Age Corridonia, per il ciclo "L’arte di educare". Il primo appuntamento è oggi alle 21.15, con la docente e psicologa Silvia Croceri, poi si prosegue il 20 marzo con la psicoterapeuta Consuelo Fortuna e il 27 con la psicoterapeuta Veronica Bruschi, allo stesso orario; poi il 5 aprile alle 17 con il neuropsichiatra Maurizio Pincherle e lo psicoterapeuta Paolo Scappellato, al centro di aggregazione giovanile "Pippo per gli amici" in via Cavour. La partecipazione è gratuita e rivolta soprattutto a genitori ed educatori. Non serve iscrizione o prenotazione. I temi degli incontri, approfonditi con gli psicoterapeuti che terranno gli appuntamenti, verteranno sul come riconoscere i segnali di difficoltà di apprendimento di figli-alunni e come agire di conseguenza, come aiutare i figli-alunni a maturare uno sviluppo affettivo corretto nel rispetto del prossimo, quali possono essere le interazioni di un uso precoce dei device elettronici in un cervello in pieno sviluppo e come gestirne l’uso da parte delle famiglie e scuola.