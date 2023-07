Quattro lunedì a Tolentino con film di qualità sotto le stelle

Lunedì, cinema. Presentata ieri a Tolentino la rassegna di cinema all’aperto "Ciak si sogna", che si terrà al campetto dell’oratorio Don Bosco. L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con Officine Mattòli e lo stesso oratorio (che ospita le proiezioni), è a ingresso gratuito e aperto a tutti.

Si parte lunedì, alle ore 21.15, con "Little Miss Sunshine", film che ha vinto due Oscar. Si prosegue lunedì 7 agosto, alla stessa ora, con "Figli" con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi, film che ha vinto un David di Donatello e tre Nastri d’Argento. Il terzo film in programma lunedì 21 agosto è "Yesterday", infine a chiudere la rassegna, lunedì 28 agosto, sarà "Corro da te" con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone, film che ha vinto due Nastri d’Argento.

In conferenza stampa sono intervenuti il vicesindaco Alessia Pupo, l’assessore Fabiano Gobbi, il consigliere delegato Fabio Borgiani, che ha coordinato la rassegna insieme al rappresentante di Officine Mattòli Riccardo Pallotta. Presente anche don Giacomo Pompei, collaboratore dell’associazione Noi Tolentino dell’Oratorio Don Bosco. "La rassegna cinematografia – hanno spiegato i promotori – torna in un luogo storico che da sempre ospita le proiezioni all’aperto, con quattro commedie che non mancheranno di far riflettere ma anche di far sorridere, rispettando quell’identità culturale tutta tolentinate legata alla Biennale dell’Umorismo". In pratica quattro lunedì, escluso il 14 agosto, con film di qualità e pluripremiati.