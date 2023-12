Quattro milioni dalla Regione per arginare il rischio idrogeologico

Ammontano a quattro i milioni i fondi che arriveranno a Morrovalle e che fanno parte dei 25 totali messi a disposizione dalla Regione Marche con l’obiettivo di ridurre il rischio idrogeologico. I fondi infatti andranno a finanziare l’intervento per l’adeguamento della sezione idraulica del fosso Bagnolo, ma anche il rifacimento di due ponti, ovvero quello lungo la strada provinciale 86 a Trodica e l’altro situato sulla comunale in località Stazione di Trodica.

"Le risorse – spiega l’assessore regionale all’ambiente, Stefano Aguzzi – saranno destinate sia per nuovi interventi, sia per il completamento degli interventi già avviati e la manutenzione straordinaria del reticolo idraulico. Tali opere hanno infatti l’obiettivo di mitigare l’effetto di eventi calamitosi ed estremi, purtroppo già accaduti in passato, e di contribuire al miglioramento dello stato ecologico dei corsi d’acqua".

Si tratta dell’unico intervento previsto nella provincia di Macerata, accolto con soddisfazione dai consiglieri regionali della Lega Renzo Marinelli, capogruppo, e Anna Menghi. "Risorse strategiche del piano regionale destinate al nostro territorio per sua la tutela e la sicurezza dei cittadini – sottolineano –. Confermato il cambio di rotta della giunta regionale di centrodestra rispetto alle precedenti nei confronti della prevenzione e mitigazione del rischio".

d. p.