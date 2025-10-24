Quattro milioni per le piste ciclabili: "La mobilità dolce deve crescere"

Approvato dalla giunta il progetto esecutivo di mobilità ciclistica, finanziato per tre milioni dal Cis Area Sisma. Quattro i percorsi funzionali delle ciclovie, oltre a uno secondario di collegamento con la ciclabile esistente a Fontescodella, per 40 chilometri complessivi. L’intervento, che collega le aste fluviali del Potenza e del Chianti, vedrà l’uscita del bando di gara entro la prima metà di novembre.

Il tracciato "Fiume Potenza – Consalvi" inizia in località Acquesalate, interrompendosi vicino a un’area in erosione e riprendendo su strada fino a Villa Potenza. Da qui il tracciato si sviluppa su sede propria fino all’innesto con contrada Mozzavinci, proseguendo fino in località Consalvi. Il tracciato "Fosso Ricci – Collevario" si sviluppa quasi esclusivamente su sede propria, tranne il tratto iniziale di contrada Consalvi che innesta il percorso del fiume Potenza e alcuni attraversamenti su strade locali e/o provinciali. Sede propria anche per il tratto "Fosso Trodica", tranne la parte iniziale in contrada Montanello e alcuni attraversamenti. Infine, il tratto "Fiume Chienti" è diviso in due porzioni: uno urbano, che connette il fosso Ricci con la stazione ferroviaria di Sforzacosta, e uno extraurbano quasi esclusivamente lungo l’asta fluviale, su sede propria fino a Piediripa. Il percorso secondario di Fontescodella collega la ciclabile esistente vicino al Palasport e il quartiere residenziale di Corneto (via 11 Settembre).

"Con questo intervento Macerata vuole sviluppare la mobilità dolce", ha detto il sindaco Sandro Parcaroli (nella foto). Paolo Renna, assessore con delega alle ciclopedonali, ha sottolineato: "Sarà un percorso adatto ad appassionati di bici e passeggiate, che favorisce una mobilità alternativa e sostenibile".

