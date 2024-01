Quattro modi per dire no agli orrori delle guerre

L’aiuola della Memoria, un manifesto, le letture su Gino Bartali, la canzone ‘Auschwitz’ di Francesco Guccini e le scene di ‘La vita è bella’ di Roberto Benigni. Questi i contributi arrivati dagli studenti nel corso del Consiglio comunale in seduta aperta dedicato alla ‘Giornata della Memoria’, che si è tenuto lunedì mattina nell’auditorium del Lliceo Da Vinci.

Per l’occasione, Giada Ceccotti, della classe 5^ B dell’Istituto Bonifazi – Corridoni ha illustrato il manifesto 2024, con le farfalle di differente colore a simboleggiare le diverse etnie, sullo sfondo il filo spinato di Auschwitz. La 3D dell’Annibal Caro, invece, ha pensato all’aiuola della Memoria, realizzata nel giardino della scuola. Dalla 3 H del Sant’Agostino, spunti e letture sull’impegno del campione di ciclismo Gino Bartali nel salvare gli ebrei, mentre i ragazzi della 3B di via Regina Elena hanno intonato il brano ‘Auschwitz’ del cantautore Guccini. Infine, una rappresentanza dei Licei Da Vinci ha girato due video con le testimonianze dei campi di concentramento e alcune scene del film "La vita è bella" di Robereto Benigni. Tutti momenti che hanno creato attenzione e commozione tra i presenti nell’auditorium.

Nel corso della mattinata, l’attenzione è andata anche sull’attuale conflitto in Israele e Palestina. "Riflettiamo sulla storia – ha detto il presidente del Consiglio comunale, Fausto Troiani, nel suo intervento – e lo facciamo con l’animo colmo di angoscia e preoccupazione non solo per quanto accaduto, ma per quanto sta accadendo in Israele e nella martoriata terra di Palestina". Poi, si è registrato l’intervento del generale Stefano Cosimi sulla formazione dello stato ebraico. "Dovere è anche la necessità storica e culturale di trasmettere la memoria di fatti orribili che hanno segnato il Novecento", ha affermato a sua volta il sindaco Fabrizio Ciarapica. "Cercate sempre – è stato l’appello finale che l’assessore Barbara Capponi ha rivolto agli studenti presenti al Consiglio comunale aperto - di individuare e rimuovere le palizzate ideologiche che mirano a distruggere gli altri".

Francesco Rossetti