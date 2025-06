Quattro nuove aree per la sosta gratuita

Da questo weekend, verranno aperte a Porto Potenza quattro aree adibite a parcheggio, che saranno completamente gratuite e destinate sia ai residenti che ai turisti. È quanto fa sapere sui propri canali social l’amministrazione comunale di Potenza Picena, guidata dal sindaco Noemi Tartabini. Nello specifico, i nuovi parcheggi si troveranno "nell’area verde nel Rione Musicisti tra via Spontini e via Paganini – aggiunge la giunta potentina –, in zona ex-Sila tra viale Regina Margherita e via Buozzi, in via Aprutina (lungo la strada statale 16, a nord del paese) e in via Gioacchino Rossini (difronte ai campi da tennis)". Sempre l’amministrazione comunale sottolinea che "per quest’ultimi due spazi, si ringrazia il Gruppo Kos Care che, in qualità di proprietario, ha accolto favorevolmente anche quest’anno la richiesta del Comune di stipulare un apposito comodato d’uso gratuito tra enti".