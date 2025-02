Quattro nuove make up artist pronte a entrare nel mondo del lavoro

Sì è concluso a Civitanova il corso di "Make Up Artist" per la qualifica di secondo livello: una figura inserita solo di recente nei profili professionali e che ha riscosso grande successo.

La società consortile Arianna Bitti, che ha presentato il primo bando e progetto di settore, ha inaugurato una classe di studenti che, dopo un anno di lavoro teorico e pratico, si sono qualificati come professionisti a pieno titolo. Nella rosa delle venti truccatrici formate nei progetti "Gol ideazione del trucco", alla fine sono state quattro a diplomarsi ottenendo la qualifica di secondo livello in una professione che, fino a ora, non era riconosciuta ed era esercitata in modo informale. Adesso invece, occorre avere obbligatoriamente la qualifica di secondo livello per esercitare la professione.

A superare l’esame finale sono state Stefania Abela, Cinzia Forgià, Vaskava Mladenova Penka e Giulia Ricci, tutte con votazione superiore a 90 e due con 100/100. Davvero molto brave e pronte adesso per entrare nel mondo del cinema, della tv e dei grandi eventi, per mettere in pratica le tecniche apprese durante il ciclo di lezioni.

La Regione Marche ancora una volta si è schierata in prima fila nei progetti formativi e al fianco degli enti che, come la Arianna Bitti, lavorano con impegno creando progetti interessanti e figure professionali di eccellenza non solo regionale, ma nazionale. L’ente Arianna Bitti, accreditato in tutte e tre le macroaree formative con la Regione Marche, vanta un debutto innovativo nell’area "fashion beauty e benessere" che aggiunge stile al lavoro già prestigioso nell’ambito della formazione istituzionale, aziendale e soprattutto nel settore del benessere personale e organizzativo. Leader da anni e riferimento di percorsi che conciliano l’esigenza di efficienza, leadership e resilienza, con uno staff e una rosa di docenti di alto profilo. A breve partirà il percorso formatori, sempre di qualifica di secondo livello, con la presenza di psicologi e specialisti nel campo della selezione del personale, dell’orientamento e del business coaching.

"Voglio ringraziare per il successo dell’esame di “Make up artist“ tutta la compagine dei docenti – ha commentato alla fine Arianna Bitti –, gli ospiti delle giornate di pratica, le aziende che hanno ospitato gli stage, la tutor del corso Sara Sposato, le docenti di indirizzo Arianna Semplici e Sonia Menghi, la presidentessa della commissione regionale di esame Fabiola Baiocco e Alessandro Moschini, responsabile del procedimento, del dipartimento servizio territoriale per la formazione di Macerata. Il prossimo appuntamento – ha concluso Arianna Bitti – sarà con la cerimonia di consegna dei diplomi, poi ci sarà il debutto del settore editoriale ed ergonomico".

Valerio Rosa