Quattro nuovi agenti per la polizia locale: rinforzi in arrivo per l’estate

Assunzione in arrivo di quattro agenti di polizia locale a tempo determinato, e saranno gli ordini del comandante Cristian Lupidi (nella foto) per tutto il periodo estivo. Si tratta di innesti necessari con l’estate per la gestione della viabilità, e per rimpolpare le fila delle pattuglie che si occupano di ambiente, commercio ed edilizia, in un periodo in cui Civitanova è sotto pressione.

Per la scelta del quartetto da arruolare il Comune ha attinto alla graduatoria dei vigili urbani del Comune di Urbisaglia. Verranno ingaggiati dunque Paola Orioli, Leonardo Pallotta, Michele Bacaloni e Luca Magnaterra. Entreranno in servizio a partire dal 15 giugno e lavoreranno sul territorio civitanovese per i prossimi tre mesi. La spesa che affronta l’amministrazione per queste assunzioni è di circa 35mila euro. Si tratta di un provvedimento che viene adottato ogni anno e che aiuta il corpo della polizia locale a fare fronte alle numerose emergenze del territorio, che si moltiplicano durante il periodo estivo.