Quattro nuovi alloggi per chi è in difficoltà

di Antonio Tubaldi

Aumenta il numero degli alloggi a disposizione del comune di Recanati per chi ha problemi abitativi ed economici. Con una breve cerimonia ieri mattina nell’aula magna del Comune sono state consegnate le chiavi di quattro nuovi alloggi reperiti grazie all’impegno dell’Erap, l’Ente regionale abitazione pubblica, l’ufficio servizi sociali comunale e l’impresa edile Cipolletta. Si tratta di quattro appartamenti con una superficie compresa tra 72,71 e 86,56 metri quadrati, muniti di autorimessa singola, facenti parte di un fabbricato in via Mattei di 17 alloggi complessivi. "Ad oggi la città di Recanati conta un patrimonio immobiliare di 104 alloggi popolari di cui 70 di proprietà dell’Erap e 34 del Comune da noi gestiti – spiega il responsabile del presidio Erap di Macerata Daniele Staffolani –. Sono previsti a breve il ripristino di altri sette alloggi che sono stati da poco lasciati e che verranno presto rimessi a disposizione della comunità". Gli alloggi in questione sono stati assegnati dal Comune sulla base della vigente graduatoria definitiva degli aspiranti assegnatari di alloggi Erp del Comune approvata nel settembre scorso. "Celebriamo un momento di grande felicità nella consegna delle chiavi di questi nuovi e moderni appartamenti di classe A – dichiara il sindaco Antonio Bravi –. Ricordiamo che negli ultimi due mesi in totale sono stati cinque gli immobili destinati dal Comune all’assistenza abitativa della comunità". Gli alloggi in questione sono stati acquistati dall’Erap grazie a un finanziamento della Regione di circa 8 milioni di euro per alloggi invenduti da destinare ai soggetti inseriti nelle graduatorie di Erap dei Comuni. Con il finanziamento sono stati acquistati i quattro appartamenti per un valore di 842.336,65 euro, a seguito della pubblicazione di un apposito bando riservato ai comuni ad alta tensione abitativa della provincia. "Avere una casa significa sentirsi sicuri, protetti – afferma Paola Nicolini, assessora alle Politiche sociali –. Oggi assicuriamo a circa venticinque persone una casa moderna e dotata di tutti i confort per vivere bene in piena comunità e solidarietà con i nuovi vicini". Alla cerimonia era presente il presidente dell’Erap Saturnino Di Ruscio: "Se l’Erap ha potuto acquistare questi immobili e metterli a disposizione del Comune è proprio grazie alla Regione". Presente anche l’assessore regionale Stefano Aguzzi che ha tra le sue deleghe quella all’edilizia residenziale pubblica: "Non si tratta di regalare nulla, né di fare la carità ma di dare risposte reali e concrete alle esigenze fondamentali delle nostre famiglie".