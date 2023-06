Quattro parcheggi gratuiti per tutta l’estate

Da ieri mattina, ben quattro aree lungo Porto Potenza sono state aperte e adibite a parcheggio pubblico, in modo da aiutare i turisti che in auto stanno arrivando sulla costa per godersi l’estate. A renderlo noto è il Comune di Potenza Picena: "In questi weekend d’estate tantissimi turisti e residenti raggiungono le nostre spiagge utilizzando l’automobile – si legge nel comunicato stampa -. Al fine di favorire la possibilità di parcheggio, anche quest’anno, l’amministrazione comunale ha scelto di destinare quattro aree a parcheggio pubblico gratuito per residenti e turisti da oggi (ieri, ndr) fino al 30 settembre". Nello specifico, si tratta "dell’area verde nel ‘Rione Musicisti’ tra via Spontini e via Paganini, la seconda è quella ‘ex- Sila’ ubicata tra viale Regina Margherita e via Buozzi, la terza in via Aprutina (lungo strada Statale 16, a nord del paese) e l’ultima area in via Gioacchino Rossini (di fronte ai campi da tennis)". Infine, l’amministrazione comunale sottolinea che "per quest’ultimi due spazi si ringrazia il Gruppo Kos Care srl che, in qualità di proprietario, ha accolto favorevolmente anche quest’anno la richiesta del Comune di stipulare un apposito comodato d’uso gratuito tra enti".