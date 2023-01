Quattro posti convenzionati alla ’Casa dei bambini’

Sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande relative ai posti convenzionati con la ’Casa dei Bambini’, a Porto Recanati. "L’amministrazione comunale – si legge in un comunicato del sindaco Andrea Michelini – rende noto che, grazie al bando per l’assegnazione di cinque posti convenzionati dall’associazione di promozione sociale e culturale ‘Casa dei Bambini’, con sezione primavera (età 20-36 mesi) anno scolastico 20222023 periodo febbraio-luglio, rimangono ancora a disposizione quattro posti convenzionati. Si è ritenuto, quindi, opportuno riaprire i termini di presentazione delle domande dal 26 gennaio, precisando che qualora venissero tutti occupati è sempre data la possibilità ai genitori di iscrivere il minore per l’inserimento nella lista di attesa". Inoltre, l’assessore alle Politiche sociali, Sonia Alessandrini, aggiunge pure che "grazie alla convenzione in essere con la ‘Casa dei Bambini’ con sezione primavera, la spesa per le famiglie ammonterebbe a 150 euro (frequentazione del nido per il tempo pieno) o 100 euro (frequentazione part-time). È un’opportunità molto interessante per i nuclei familiari residenti a Porto Recanati di usufruire di questo servizio a costi ridotti e dare ai bambini – conclude l’assessore Alessandrini – un momento di socializzazione e di relazione con gli altri".