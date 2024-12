"Quattro regioni nel mio singolo"

Si chiama "Mi manchi a dicembre" il nuovo singolo del cantante civitanovese Marco Martellini. Il brano è in uscita oggi sulle varie piattaforme digitali e oltre a Martellini, vi hanno lavorato anche Nico Tangherlini (pianoforte), Riccardo Catria (flicorno), Daniele Maggi (trombone), Andrea Sabbiniani (sassofono), Leonardo Negrello (basso elettrico), Cristian Tiozzo Caenazzo Anzolin (batteria). Produzione dello stesso Anzolin (mixing) e Alessandro Lunedì (Mastering). "Il brano – rivela Martellini - è frutto di un lungo lavoro a distanza, che vede protagoniste quattro regioni italiane: le Marche, l’Umbria, il Veneto e la. È stata una scommessa riuscire ad arrangiare e produrre un brano così delicato tramite videochiamate e home recording, ma grazie alle capacità e al talento di ogni musicista è stato possibile. L’ho scritto circa sei mesi fa e che ho sempre tenuto nel cassetto, a distanza di tempo ho deciso di rendergli giustizia trovandogli il giusto abito sonoro. È un racconto biografico: parla di come ci si sente ad amare una persona a distanza e di come, in certi momenti della vita, avresti voluto avere accanto una persona che non poteva esserci".

È il terzo brano dell’anno per Martellini: prima aveva composto "Balla con me" e "C’ho vent’anni". Martellini ha 27 anni e nell’ultimo anno si è anche esibito come artista del Premio Bruno Rosettani, diretta dal cantautore Michele Pecora, accompagnando artisti come Fausto Leali, Jalisse e Gipsy Kings.

f. r.