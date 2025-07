Quattro serate per i più piccoli. Risate, magia e poesie sulla natura

Quattro appuntamenti a Palazzo Buonaccorsi, tra domani e dopodomani, con "Il cortile delle storie – I teatri del mondo alla ribalta", la rassegna di teatro per l’infanzia a cura di Lagrù nell’ambito di "Buon’Estate" - promossa dal Comune con l’Amat, il contributo di Regione e MiC.

Domani "Il mio amico Dino" di Lagrù Ragazzi con Lorenzo Palmieri alle 17.45; poi spazio a "La gabbianella e il gatto" di Tieffeu alle 21.30. Nell’anonimo condominio di via Farlocca tutto scorre uguale da generazioni; un giorno però, nell’appartamento vuoto al piano terra si trasferisce Dino, un gigantesco dinosauro dal ruggito fragoroso e i denti aguzzi. Il portinaio convoca subito l’assemblea: "È pericoloso, va cacciato!" dice. Paolino, bimbo di otto anni che abita all’ultimo piano con la vecchia nonna, decide di andare oltre l’apparenza, dando il via in "Il mio amico Dino" un’improbabile amicizia piena di colpi di scena.

"La gabbianella e il gatto" è invece la storia di una gabbiana che mentre sorvola il mare per pescare il suo pranzo, resta invischiata nel petrolio e riesce a liberarsi riprendendo a volare, ma stremata dal volo finisce sul balcone di una casa: qui c’è un gatto, cui la gabbiana morente affida l’uovo che sta per deporre, non prima di aver ottenuto da lui tre solenni promesse.

Si continua dopodomani alle 17.45 con "Magicherie" di Combriccola dei Lillipuziani e "Senti che musica" di Ortoteatro alle 21.30. "Magicherie" è uno spettacolo di magia per bambini. Un buffo personaggio, stanco della giocoleria, decide di intraprendere la carriera da mago, pur essendo un principiante del settore, ma grazie all’aiuto dei bambini riuscirà a fare delle magie veramente inaspettate, stupendosi lui stesso.

"Senti che musica" è invece una grande scommessa: cantare e raccontare le canzoni di grandi cantautori italiani come Fabrizio De André, Francesco Guccini e Giorgio Gaber a un pubblico che va dai 4 ai 99 anni. Il filo conduttore dello spettacolo è il vivere bene nella nostra terra, tra temi quali pace e difesa della natura, poesia e musica.

Info alla biglietteria dei Teatri 0733.230735, Amat 071 2072439 e prevendite circuito Vivaticket, anche online.