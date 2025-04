Quattro show in un giorno. Una maratona di danza

Full immersion nell’arte della danza domenica a Civitanova Alta con la terza edizione di Dance Date, anteprima del festival Civitanova Danza 2025. Per festeggiare la giornata mondiale dell’arte coreutica, che ricorre il 29 aprile, l’iniziativa del Comune con l’Amat, la compagnia Hunt e il contributo di Regione Marche e MiC trasporterà il pubblico in un mondo fatto di passi e musica. Si parte alle 18 al giardino della pinacoteca civica Moretti con "Puzzle" della compagnia ResExtensa (ideazione e coreografia di Elisa Barucchieri con Moreno Guadalupi e Fabiana Mangialardi), progetto di ricerca ispirato ai racconti di Italo Calvino. Poi "Mosaico" della compagnia degli Istanti e compagnia Simona Bucci con Alba Maestrelli, dedicato alla Domus del Mito di Sant’Angelo in Vado e ispirato al mosaico di Dioniso. Alle 21.15 al teatro Annibal Caro spazio a "Dot" dell’associazione B-Ped (progetto di e con Marco Casagrande e Nicolò Giorgini) e "Whisper-studio 2" di Hunt_CdC. Dot è una regione isolata dello spazio-tempo in cui vige un disorientamento totale; in esso due corpi tentano di trovare un bilanciamento e una possibile collocazione. "Whisper" tratta di relazioni e non detto: i danzatori restano in bilico tra desiderio e necessità di instaurare una relazione profonda e il timore che ne deriva. La giornata vedrà la partecipazione delle scuole di danza del territorio. Carnet intera giornata 12 euro, biglietti da 6 a 12 euro. Info e prevendite al teatro Rossini (0733.812936), Amat e biglietterie circuito Vivaticket anche online; oppure teatro Annibal Caro 0733.892101.

Martina Di Marco