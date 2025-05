Si tiene domani, in piazza Leopardi, la 4ª edizione di "Quattro zampe alla riscossa", un evento per sensibilizzare la popolazione alla cultura cinofila e soprattutto per raccogliere fondi per agli amici a quattro zampe più fragili e sfortunati ospiti nei vari canili di zona. Saranno presenti, infatti, i rifugi e i canili di zona che sfileranno con alcuni cani che cercano casa.

L’evento, organizzato dall’associazione "Animals Mago Ranch Odv" di Cingoli e patrocinato dall’amministrazione comunale, avrà inizio alle 16 e saranno presenti anche operatori dell’organizzazione Noa (Nucleo operativo aereo), esperti nella ricerca di animali con droni, chiamati spesso a intervenire in caso di smarrimenti.

La festa prevede la consegna dei diplomi ai dog e pet sitter che hanno frequentato il corso di formazione organizzato con Legambiente Marche e non mancherà la sfilata amatoriale aperta a tutti le cui iscrizioni si effettueranno direttamente in piazza dalle 14.30 alle 16.30.

Quest’anno sarà allestito anche uno stand della scuola primaria San Vito dell’istituto Badaloni di Recanati che ha aderito al progetto "I Care" per sensibilizzare a un consapevole e corretto approccio agli animali i bambini che hanno realizzato dei portachiavi di legno che saranno in vendita ad offerta per raccogliere fondi per gli animali in difficoltà.

Antonio Tubaldi