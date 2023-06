Sarà piena di cagnolini di ogni razza e dimensione, domenica prossima, piazza Leopardi, dove dalle ore 16 si terrà la manifestazione ’Quattro zampe alla riscossa’, organizzata e promossa dall’associazione no-profit Animals Mago Ranch ODV di Cingoli e patrocinata dal Comune. Il programma prevede l’esibizione a cura dell’associazione Space Jam 2.0 ASD per le varie discipline: City Dog Walk, Hoopers, Rally-O, i Detection Games ed il Mantrailing con gli istruttori cinofili Laura Pelletti ed Emanuela Persia che rimarranno a disposizione per ogni domanda o curiosità. Seguirà la consegna degli attestati di idoneità ai diplomati al corso di formazione Dog & Pet Sitter 202223 organizzata dall’Animals Mago Ranch ODV in collaborazione con Legambiente Marche. Si proseguirà poi con la sfilata dei cani dei canili per promuovere l’adozione.