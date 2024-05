"Quattro zampe alla riscossa". I cani invadono piazza Leopardi

Torna domani pomeriggio dalle 16, in piazza Leopardi a Recanati, la terza edizione di "Quattro zampe alla riscossa", un pomeriggio dedicato ai cani per sensibilizzare la popolazione al benessere degli animali e far conoscere gli ospiti dei vari canili di zona, che sperano di trovare adozione. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Animals Mago Ranch di Cingoli, prevede, dopo l’esibizione dell’Asd Dog’s Wonderland & Isola di Argo, la consegna degli attestati di idoneità ai corsisti che hanno superato gli esami teorico-pratico del corso di formazione per Dog & Pet Sitter, organizzato dall’associazione con Legambiente Marche. Seguiranno poi la presentazione e la sfilata degli animai ospiti dei canili, a cui parteciperanno anche i cani più fortunati che hanno trovato una casa: una gara amatoriale dove contano solo la simpatia e l’affiatamento con il proprio cane, un pretesto per passare la giornata in allegria con il proprio amico a quattro zampe. Le categorie in gara sono "Sempre Pronto", dove con il gioco Jolly i binomi potranno dimostrare la propria sintonia, e la categoria "Vorrei… ma non ho voglia" per i più pigri e disobbedienti. Le iscrizioni alla sfilata amatoriale si fanno direttamente in piazza dalle 15 alle 17. Anche quest’anno lo sponsor è la Nutrix Più di Castelraimondo. In piazza sarà presente anche l’Info-point delle guardie zoofile di Legambiente Marche e saranno a disposizione per informazioni e, per chi lo volesse, per controllare la funzionalità del microchip dei propri amici a quattro zampe.

Antonio Tubaldi