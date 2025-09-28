Quattrocento in piazza per Gaza: "Il nostro Paese deve fare qualcosa"

"Chiediamo alle istituzioni di fermare il genocidio a Gaza. Siamo cittadini, associazioni e sindacati e sosteniamo la Global sumud flotilla, che va tutelata". Circa quattrocento persone hanno partecipato al presidio in piazza della Libertà a sostegno della popolazione palestinese. C’erano, con il coordinamento Marche per la Palestina, associazioni culturali, la Cgil e ma anche tanti cittadini e diversi bambini. Tra le tante bandiere che hanno sventolato in piazza come tante erano le famiglie presenti.

Il coordinatore dell’iniziativa, Donato Caporalini per l’associazione Saturday for Palestine, ha spiegato che "questa piazza è una delle tante d’Italia che chiede di intervenire per far cessare il genocidio a Gaza e per tutelare la flotilla che si sta dirigendo lì per portare aiuti umanitari, rompendo il blocco illegale che Israele mette in atto da decenni. Il gruppo di navi, come tempo fa altre, rischia di essere oggetto di violenze piratesche, compiute in violazione delle norme internazionali, che tutelano la libertà di tutti. Nessuno può offrire giustificazioni, il nostro paese faccia qualcosa".

Mohamed El Fanni, imam di Fermo, era a Macerata e ha raccontato che "sosteniamo la flotilla, a Gaza è un massacro. Come esseri umani non possiamo più stare in silenzio. Donne e bambini stanno morendo, nemmeno operatori sanitari e giornalisti vengono risparmiati. È da esseri umani che sentiamo il dovere di intervenire, alzare la voce per fermare il genocidio; tutto il mondo dovrebbe muoversi".

Giulia Bevilacqua è una giovane madre che ha portato i suoi figli in piazza della Libertà al presidio perché "è importante che anche loro capiscano cosa sta succedendo, e che sono nati nella parte fortunata del mondo. Voglio sensibilizzarli. Non apparteniamo a nessuna associazione, ma siamo di Porto Recanati, dove è presente Saturday for Palestine".

"Sono qui da cittadina, non sono parte di associazioni ma ho un cuore. In Palestina ormai siamo arrivati alla ‘soluzione finale’, essere qui per due ore è il minimo per un popolo che sta subendo tutto questo. La popolazione a Gaza viene massacrata, e non dal 7 ottobre, ma da tanti anni", racconta Silvia Leone.

Alessandro Vecchi, studente dell’Accademia di belle arti, evidenzia che "non siamo qui in qualità di persone politicamente schierate, ma per una causa che dovrebbe essere di tutti. L’iniziativa della flotilla è lodevole, nemmeno i governi sono riusciti a schierarsi. Le persone su quelle navi stanno rischiando la vita, vanno sostenute".

Anche Martina Alberti, studentessa di filosofia, sottolinea che "è aberrante che i bambini a Gaza stiano morendo, così come lo è il fatto che alle manifestazioni di lunedì scorso molti abbiano guardato tre violenti che a Milano hanno spaccato le vetrine, mentre in tutte le piazza d’Italia un milione di persone a manifestare per la Palestina. Non ci fermeremo, non ci spaventa nessuna minaccia".