Quattrocento litri di olio per le famiglie povere

Il Rotary Club accanto alla Caritas diocesana, sotto il periodo delle feste si intensifica la collaborazione. Nei giorni scorsi, il club ha infatti consegnato 400 bottiglie di olio all’ente caritatevole, che saranno poi destinate alle famiglie bisognose del territorio all’interno dei pacchi-doni alimentari per le feste, contenenti i prodotti di prima necessità. La donazione è stata resa possibile grazie alla generosità delle imprese edili IR Costruzioni e Oli.Ka. Un gesto concreto che impatta sui reali bisogni di tante famiglie che a Civitanova fanno fatica a mettere insieme il pranzo e la cena.

"Il nostro club è sempre pronto a fare la sua parte per la propria comunità – afferma il presidente Pio Amabili – e anche quest’anno per le feste abbiamo voluto volgere il nostro pensiero alla Caritas Diocesana, una realtà che è in prima linea sul territorio, dando aiuto a chi si trova in un momento complesso della propria vita". "Questo nostro dono – prosegue – è un piccolo gesto ma vuole essere un segno di vicinanza verso le famiglie in questo periodo di feste e il nostro modo per dire ancora una volta grazie ai tanti volontari della Caritas, che si impegnano con costanza per il bene della collettività. Il nostro club sosterrà sempre la loro essenziale opera e sarà al fianco dei progetti di solidarietà. Ringrazio le ditte IR Costruzioni e Oli.Ka per il loro indispensabile sostegno".

Si tratta di una delle tante iniziative messe in campo del Rotary Club a livello cittadino. Un connubio, quello con la Caritas diocesana, che permette di aiutare tante realtà del territorio che fanno fatica.