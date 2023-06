Quattromila sanzioni in cinque mesi col T-red

"Dall’epoca Covid, i proventi delle multe ammontano ormai a circa 800mila euro all’anno, ma credo che nel 2023 il numero è destinato a crescere per via delle contravvenzioni elevate dal T-red". Lo afferma il commissario capo Sirio Vignoni, comandante della polizia locale di Porto Recanati. Nel 2022, il Comune rivierasco ha incassato 833.594,88 euro dalle multe per violazione al codice della strada. Un numero per nulla banale, ma in linea con gli ultimi anni. "Il boom ci fu nel 2018, quando venne attivata la ztl in città, che portò a 25mila verbali – dice Vignoni –. Tant’è che i proventi salirono a circa quota un milione e 884mila euro. Ma dopo quell’anno gli incassi delle multe si sono stabilizzati a cifre molto inferiori, come quelle del 2022. Indubbiamente tante sanzioni riguardano anche i divieti di sosta soprattutto nel periodo estivo, quando c’è un sovrappopolamento nel paese per via dei turisti. E se contiamo che questo comando ha meno di venti agenti, ed è secondo come verbali solo a Macerata, significa che i miei ragazzi lavorano sodo. Infatti, nel 2014 i proventi delle multe si aggiravano a circa 300mila euro, quindi c’è stato un grosso incremento rispetto a dieci anni fa". Quanto al 2023, secondo Vignoni gli incassi aumenteranno: "Sicuramente per via del T-red sulla Statale, che nei primi cinque mesi ha portato a 4mila contravvenzioni per passaggio col rosso. Finora sono stati fatti sei ricorsi: quattro sono in fase di decisione, uno è stato perso dal ricorrente e l’altro è stato vinto".

Giorgio Giannaccini