"Quei medici mi hanno salvata. Non tagliate i piccoli ospedali"

Una storia di rinascita e speranza. E un appello alla politica, per la salvaguardia degli ospedali dell’entroterra. La caldarolese Clara Buscalferri, 69 anni, ex responsabile dell’ufficio turismo a Macerata, oggi in pensione, racconta la propria esperienza con l’obiettivo di accendere i riflettori sull’importanza di mantenere operativi questi servizi e i punti di primo intervento. Lei è tornata a casa da qualche settimana, dopo un calvario iniziato prima di Natale.

"La mattina del 21 dicembre – racconta –, quando mi sono svegliata, ho avvertito un dolore alla spalla sinistra. Ho atteso qualche minuto ma non passava, così ho chiamato il mio medico di base, Renato Filoni, che è subito venuto a casa a visitarmi. La sua risposta è stata chiara e diretta: “Vai subito al pronto soccorso“. Sono partita senza perdere tempo verso l’ospedale di Camerino". Qui i dottori, dopo i dovuti accertamenti, hanno capito subito la gravità della situazione: "Sentivo che stavano organizzando il trasferimento a Torrette con l’eliambulanza – prosegue – e dopo poco tempo mi sono ritrovata sull’elicottero alla volta di Ancona". Le sue condizioni peggioravano di minuto in minuto: le era stata diagnosticata una dissezione aortica e bisognava intervenire chirurgicamente. "Mentre eravamo in volo – dice – ricordo che un operatore ha aperto la tendina dell’elicottero e mi ha fatto notare che ci trovavamo sopra la Basilica di Loreto. Quando siamo arrivati, grazie alla precisione dei medici di Camerino che avevano passato le consegne ai colleghi di Torrette, la sala operatoria era già pronta ed è iniziato un intervento durato dodici ore. Il lavoro del dottor Carlo Zingaro e della sua equipe è stato eccellente". Dopo diversi giorni in Rianimazione, la degenza in Cardiochirurgia e la riabilitazione al Santo Stefano di Porto Potenza, oggi la 69enne è a casa. "Non so se sarei qui se non fossi andata all’ospedale di Camerino – afferma –. Se avessi aspettato ore in un pronto soccorso intasato, come spesso avviene nella struttura sanitaria del capoluogo, probabilmente il finale sarebbe stato diverso. È stata questione di minuti".

"Vorrei che la mia esperienza servisse a far riflettere sull’importanza di mantenere aperti e funzionanti gli ospedali dell’entroterra. Nessuno è cittadino di serie B e anche chi vive in montagna ha il diritto di salvarsi. La mia storia dimostra che l’efficienza può esistere anche lontano dalle grandi città. A chi c’è stato per me e a chi c’è tutti i giorni per coloro che ne hanno bisogno, va il mio immenso grazie".