Quel legame tra l’Argentina e le Marche

Gli ingredienti per chiudere il cerchio di una bellissima storia, oltre che per piazzare un colpo senza precedenti, ci sono tutti: serve solo chi si prenda la briga di allestire un team e tentare l’impresa. Ricapitoliamo cosa è successo per chi, in primis delle istituzioni regionali, non lo avesse ancora capito: la nazionale argentina di calcio, tra le più iconiche in assoluto, è tornata a vincere il mondiale dopo 36 anni e i primi protagonisti di questa impresa, cioè il giovane allenatore Lionel Scaloni e la leggenda vivente Lionel Messi, hanno entrambi chiare e certificate origini marchigiane. Il tecnico si può addirittura definire marchigiano doc, visto che ben sei degli otto bisnonni da cui discende partirono agli inizi del secolo scorso, alla volta dell’Argentina, dal Fermano, dal Maceratese e dall’Ascolano (i restanti due sono spagnoli). Seppur con qualche legame in meno, anche Messi vanta origini marchigiane sia da parte di madre (San Severino) che da parte di padre, a cominciare dal cognome 100% recanatese (città da cui partì, alla volta del Sud America, il bisnonno Angelo). Pare, infine, che entrambi non siano indifferenti a questa vicenda. Come, dunque, non cogliere una simile occasione e non tentare di portare nel cuore della regione, tra le vie dei paesini e nei campi che un secolo fa coltivavano i loro bisnonni, due personaggi simili? Sulle potenzialità di questo ‘doppio legame’, in termini di ritorno di immagine per le Marche, si potrebbe scrivere un trattato e non sarebbe fuori luogo una task force finalizzata a tentare l’impresa (magari coinvolgendo pure il ‘Messi del basket’ Manu Ginobili, pure lui legato a questa terra). Per ora, tuttavia, tranne nei Comuni di Magliano e Montegranaro, non sembra esserci grande entusiasmo istituzionale attorno alla cosa: un fatto sorprendente se si pensa che nel 2010 la Regione sborsò quasi 2 milioni per gli spot con Dustin Hoffman, artista mondiale per carità, ma meno marchigiano dei cannoli siciliani.