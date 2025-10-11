Quel museo che un tempo fu dimora. Giornate Fai a palazzo Buonaccorsi

A Macerata le giornate Fai d’autunno valorizzeranno, col supporto dei ragazzi del Bramante Pannaggi che faranno da ciceroni, la storia della famiglia Buonaccorsi e del suo palazzo. Un luogo visto non solo come museo, ma come dimora, in una prospettiva inedita.

A Palazzo Buonaccorsi sono state presentate le giornate autunnali del Fai, che prevede 700 eventi in tutta Italia, con 350 città coinvolte, aprendo le porte dei luoghi dell’arte. Con l’assessore alla cultura Katiuscia Cassetta, il sindaco Parcaroli, il prefetto Giovanni Signer e il presidente del consiglio superiore dei beni culturali Gerardo Villanacci, Giuseppe Rivetti, presidente del Fai Marche, ha presentato gli eventi che coinvolgono diversi comuni della provincia. Giuliana Pascucci, responsabile delle collezioni di palazzo Buonaccorsi, ha spiegato che "il ruolo dei musei del territorio è quello di valorizzare il paesaggio culturale che testimoniano. In queste due giornate d’apertura si potrà avere una visita teatralizzata con la guida degli studenti del Pannaggi, vivendo il museo non più come semplice contenitore ma come monumento esso stesso, che racconta epoche dal ‘700 ad oggi".

Ivan Pepa, coordinatore giovani del Fai regionale, ha aggiunto che "gli studenti, appositamente formati, guideranno i visitatori in tutte le province delle Marche per testimoniare la visione di un futuro ancorato alle radici dei beni storici e paesaggistici". Rivetti ha raccontato che "la quattordicesima edizione delle giornate Fai si svolge in collaborazione con la Commissione europea e con il patrocinio del ministero della cultura e della Regione. Un racconto corale e identitario dei beni culturali e paesaggistici della provincia di Macerata nella splendida e suggestiva cornice di Palazzo Buonaccorsi".

Signer ha evidenziato come "queste giornate sono occasione di riscoprire la storia dei luoghi e della gente che li visse". Villanacci ha spiegato che "a Palazzo Buonaccorsi si potranno vedere gli affreschi al terzo piano, recentemente restaurati. Dedichiamo attenzione poi ai luoghi fragili nelle aree interne. Avremo modo di riscoprire l’arte in quei territori". Durante la presentazione sono intervenuti anche sindaci, dirigenti scolastici e assessori di vari comuni della provincia. Le porte dei luoghi artistici saranno infatti aperte anche a Recanati, Matelica, San Severino e San Ginesio. Palazzo Buonaccorsi apre le sue porte con “La famiglia e il Palazzo: Gli affreschi ritrovati e un racconto svelato”: l’appuntamento, curato dalla delegazione FAI Macerata, è per oggi e domani dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.45 (ultimo tour).