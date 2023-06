Quella notte intervenne un barista: per lui ecco la benemerenza

C’era anche il vice presidente della Regione, Filippo Saltamartini, alla cerimonia delle consegne delle benemerenze che si svolge tradizionalmente nel corso delle feste del patrono della città. A lui il compito di consegnare ad ogni singolo componente della Polizia nunicipale un attestato di riconoscimento per l’opera svolta durante il periodo del Covid. Fra i premiati anche Fabio Marinangeli, andato in pensione nel novembre dell’anno scorso. "Una cerimonia, quelle delle benemerenze, semplice, ma significativa – ha sottolineato il sindaco Antonio Bravi – e in alcuni momenti anche toccante". Fra i cittadini, che hanno ricevuto la targa, anche il giovane titolare del bar "Mirò" del centro storico recanatese, Mirco Cipolletta, per il coraggio dimostrato nel disarmare un cittadino che aveva in mano un coltello con il quale stava aggredendo un giovane. Gli altri premiati sono stati Paolo Marinelli per il contributo dato allo sviluppo del ciclismo locale, Giorgio Calvaresi, fotografo di tutti a tempo pieno e disinteressato, Daniela Elisei, presidente Avis, Mario Elisei, scrittore e profondo conoscitore di Leopardi, Gemma Onofri, una vita nel volontariato, Massimiliano Savoretti, agricoltore ed agronomo, Eleonora Tubaldi per i suoi meriti scientifici, Franca Tubaldi, allenatrice nel campo dell’atletica, Nikla Cingolani, animatrice di iniziative culturali, Pina Taddei, una vita alla guida della Pro Loco, Francesco Fabretti artista, Nicola Pigini deejay. Quindi, hanno ricevuto un attestato di benemerenza il concerto musicale "B.Gigli", le cooperative sociali Terra e vita e La Ragnatela. La cerimonia è proseguita con le menzioni speciali ai cittadini Giuseppe Benedetti, Albino Moriconi, Francesco Argentati e Vincenzo Agnesi. Riconoscimenti a diverse ditte (Stilmoda, Società Conero di Domizio Mario e C, Tecnostampa e Ottaviani). Infine benemerenze anche ad alunni meritevoli: Lucrezia Onofri, Matilde Palanca, Eleonora Grelloni, Riccardo Marconi, Amanda Mascarini, Nicholas Stortoni, Federico Ferri, Mattia Serafini e Ginevra Cingolani.