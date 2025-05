"Quella scritta voce del quartiere"

La scritta "vergognatevi" su un muro di via Maroncelli "l’unica protesta che è rotto il silenzio" e il commento di Amedeo Regini, Sinistra italiana, residente nel quartiere, nel commentare la scritta spray che sostanzialmente troneggia sull’enorme muro di contenimento realizzato al confine tra la strada e la lottizzazione dell’ex Sabatucci che sta sorgendo all’ingresso del quartiere. Regini ne ha per tutti perché ricorda "che questo monolite non è spuntato dalle viscere della terra ma è una struttura realizzata nell’ambito della costruendo a maxi lottizzazione privata l’interesse pubblico di circa 20 euro su una Rex agricola dove sorgeranno una ottantina di abitazioni e non solo". Il muro si trova al margine di via Confalonieri e via Oroboni è alto circa 6 metri "dietro spunterà un primo complesso più alto dello stesso muro". E di questa colata di cemento distribuisce responsabilità bipartisan: "Il silenzio della politica rotto adesso da una mano che con una bomboletta spray ha impresso sul muro la scritta che rappresenta il sentimento di tanti residenti del quartiere"