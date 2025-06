"Quella sera l’aspettavamo. Non rispondeva"

"Gentiana prestava servizio di notte da mia suocera come badante ormai da quattro anni. Era diventata una persona di famiglia. E quella sera stava venendo da noi…". Il consigliere comunale di Belforte Carlo Santini (nella foto) conosceva e stimava la 45enne Gentiana Kopili. Sabato scorso, quando l’ex marito Nikollaq Hudhra ha fatto l’agguato per toglierle la vita, si apprestava ad andare a lavoro, come sempre. "Mia moglie, non vedendola arrivare, le ha mandato un messaggio: "Gentiana cosa è successo?" – racconta Santini –, ha provato a chiamarla ma non rispondeva. Poco dopo abbiamo saputo quanto accaduto. Gentiana era di una gentilezza e sensibilità uniche. Dimostrava amore a chi le stava intorno, in particolare ai figli. Sono andato a prenderla qualche volta in auto a Tolentino, ma non mi aveva mai parlato della sua situazione. Si vedeva comunque che dentro un po’ soffriva. Mia suocera la chiamava "gioia": ha avvertito e avverte la sua mancanza". Santini l’altra sera ha partecipato alla manifestazione insieme con la moglie. Un racconto commosso il suo. La 45enne aveva lasciato il segno, con i suoi modi gentili, in tutte le famiglie in cui aveva prestato servizio.

La salma sarà tumulata in Albania, dove si svolgerà il funerale; i parenti dovranno scegliere, dopo l’autopsia, se allestire una camera ardente a Tolentino o lasciare la salma all’obitorio di Macerata nei giorni prima della partenza.

l. g.