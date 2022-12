"Quella zona non si tocca: è inedificabile"

Quella del camping "Il quercione" è "un’area destinata a verde pubblico, a elevato rischio idraulico, con vincolo paesaggistico e inedificabilità assoluta": le parole del giudice Marika Vecchiarino, nella motivazione della sentenza sugli ex sindaci di Ussita Sergio Morosi e Marco Rinaldi, lasciano poco spazio a futuri progetti per la struttura, anche dopo la conclusione della vicenda giudiziaria. La sentenza riguarda le accuse di abusi edilizi mosse ai due ex amministratori. Morosi era stato sindaco fino al maggio 2014, Rinaldi lo era diventato subito dopo di lui, lasciando poi l’incarico nel 2017 in seguito all’inchiesta della procura. Dal 2013, in seguito a un bando pubblico, "Il quercione" era gestito dalla società Si.Bellini Tourist Service di Emanuela Leli, che in seguito ottenne l’autorizzazione a realizzare alcune mobil-house, porticati, un gazebo e scavi per allacci idrici e fognari. Ma l’area era vincolata e non ci si potevano realizzare impianti stabili, così i due sindaci finirono sotto accusa. Nel processo, in cui Leli era parte civile con l’avvocato Esildo Candria, i due imputati, difesi dagli avvocati Giuseppe De Rosa e Fabio Pierdominici, sono stati scagionati due mesi fa. Ma per Morosi, il giudice Vecchiarino ha disposto l’assoluzione nel merito, "perché il fatto non sussiste", visto che non erano sue le delibere che avevano autorizzato i lavori. Per Rinaldi invece è scattata la prescrizione.

"L’area era destinata a verde pubblico, a elevato rischio idraulico, con vincolo paesaggistico e inedificabilità assoluta. Dal 2000, anno di proscioglimento a Camerino del gestore per la lottizzazione abusiva, fino al 2016 non erano state fatte altre attività nel campeggio. Le delibere contestate sono solo quelle del sindaco Rinaldi, per il quale non è possibile l’assoluzione. Le autorizzazioni per mettere le mobil-house, senza neanche indicare un numero massimo, in un’area già oggetto di precedente grave abuso avallato dalle amministrazioni comunali integra il reato. È stata consentita una sostanziale trasformazione del campeggio. Malgrado l’astratta amovibilità delle strutture, gli ampi porticati indicano che le stesse non erano transitorie, alcune poi erano di privati, e per l’uso in estate e in inverno". Dunque, il reato ci sarebbe stato, ma ormai è prescritto. E in questo quadro di inedificabilità assoluta, purtroppo per il Comune di Ussita, resta difficile pensare a un uso futuro del camping, visti i limiti e i vincoli di quell’area.