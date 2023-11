Quell’"Edera velenosa" che ferisce le donne

Alla riapertura, dopo i lavori, domani il teatro Rossini ospita ‘Edera velenosa’, spettacolo in collaborazione tra Comune e Azienda Teatri, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’esibizione, prodotta da Proscenio Teatro, è ispirata al romanzo ‘Giochi di Mano’ di Manuela Lunati e "nasce - racconta il regista Stefano Tosoni - per essere portata nelle scuole superiori. A Torino lo hanno visto in 800 e qualcuno si è anche commosso".

Tosoni, dove ha origine l’idea di ispirarsi al romanzo della Lunati?

"In realtà, stavo già scrivendo un testo su questa tematica. Ma essendo io un uomo, non sarebbe stato facile immedesimarsi in una donna. Poi, mentre ero in una libreria, ho visto questo romanzo e solo in seguito ho scoperto che conoscevo l’autrice, essendo sangiorgese come me. Devo dire che ‘Giochi di mano’, insieme ad altro materiale che avevo letto sull’argomento, ha assunto un ruolo fondamentale nel farmi entrare nell’universo femminile, cogliendo l’aspetto psicologico alla base di quel circolo vizioso che si genera in una relazione tossica".

Perché questo titolo, ‘Edera velenosa’?

"Sono stato io a sceglierlo, mi piaceva l’idea della pianta rampicante: spesso la violenza fisica è la punta dell’iceberg di un rapporto in cui ci si aggrappa alla propria donna finendo per succhiarle tutte le energie".

La protagonista è Laura, che tipo di donna portate in scena?

"Si tratta di una donna come tante, che cerca di inseguire il principe azzurro; la classica persona buona che si prende cura del suo partner. Marco, invece, è un musicista, ma non riesce a sfondare e quindi è costretto a ripiegare facendo il pizzaiolo. Le proprie frustrazioni sfociano nei comportamenti violenti".

Oltre a Venusia Zampaloni, chi salirà sul palco?

"Nessun altro. Si ascolterà la voce registrata di Marco, che è la mia, e si noterà una giacca. Volevamo narrare la violenza senza mostrarla".

Lo spettacolo, alle 21.15, è a ingresso libero, con prenotazione consigliata tramite Eventbrite.

Francesco Rossetti