Quell’elegante scivolata di Brizi per contrastare il mitico Pelè

Commozione profonda anche tra gli sportivi maceratesi per la scomparsa del grande Edson Arantes do Nascimento, Pelè per tutti. E per molti il più forte calciatore di sempre, di certo il più completo. Era questo il pensiero anche di Pino Brizi, il miglior calciatore mai espresso dal capoluogo. A differenza di Maradona, che nel 1985 disputò un’amichevole con il Napoli all’Helvia Recina, Pelè non è mai venuto in zona. Tuttavia non mancano i ricordi in queste ore, come quelli di Gianluca Brizi, figlio del difensore e bandiera della Fiorentina. Sui social ha postato una foto (Museo della Fiorentina) che ritrae il babbo Pino in scivolata proprio contro Pelè, eravamo nel giugno del 1967 e al Comunale di Firenze si giocò un’amichevole finita 1-1. Il gol del momentaneo vantaggio del Santos fu di Pelè, su rigore da lui stesso procurato dopo aver saltato 3 avversari... Alcuni maceratesi infine ebbero la fortuna di ammirarlo dal vivo mentre facevano il militare a Cagliari. Nel 1972 infatti il Santos vi disputò un’amichevole, uno spettacolo doppio perché attaccante e simbolo del Cagliari era Gigi Riva. I due erano stati rivali due anni prima nella finale del mondiale e quella partita al Sant’Elia finì 3-2 per il Santos, con doppiette sia per "rombo di tuono" che per O’Rey.

Andrea Scoppa