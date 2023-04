Quelli che resistono "Chiusure in serie, ma vale ancora la pena investire in centro"

di Chiara Gabrielli

Centro storico, croce e delizia. Tanti alzano le mani e abbassano la saracinesca: basta farsi un giro per via Lauri per rendersi conto di quante siano le vetrine vuote. I locali sono stati abbandonati, uno dopo l’altro: ha mollato anche la gioielleria 18 Karati, accanto a Travaglini, ma tutta la strada è un cimitero di negozi. Da Celeste, sulla curva, che si è trasferito altrove, al bar La Tazza d’Oro alla tabaccheria a fianco, dall’ex Aquilone ad Avant Garde che ha chiuso di recente. Impossibile non ricordare la pizzeria Stella, sulla piazzetta di San Giorgio, chiusa da diverso tempo ormai. In pochi anni, questa parte del centro storico ha cambiato radicalmente volto. E dall’altra parte, in via Don Minzoni, a due passi da piazza della Libertà, le cose non vanno meglio: il titolare del bar Duomo, Fabio Astolfi, confessa che ormai, tra terremoto, bollette impazzite e pandemia, è quasi impossibile andare avanti. In via Garibaldi di recente ha chiuso i battenti la pizzeria Nene in piazza Annessione, "la pandemia ci ha colpito duramente e i prezzi alle stelle delle materie prime ci hanno dato il colpo di grazia – ha detto il gestore Hany Elsayed, che si occupava dell’attività con la moglie Svetlana –, ma il sindaco deve ridare vita a questa parte della città, mettere in campo iniziative che attirino gente". In questa valle di lacrime, però, c’è chi si rimbocca le maniche e continua a investire sul centro storico: il negozio Sandra Intimo di via Garibaldi, avviato nel 1978 da Sandra Andrenelli, alla fine del mese trasloca in corso Matteotti 30, sotto i portici (al posto dell’ex Borbonese). "Dal centro non ce ne andiamo – le parole delle titolari Emanuela e Francesca Gatti –, ci trasferiamo per abbattere i costi dell’affitto, ma comunque restiamo in zona. Vale ancora la pena di investire sul centro, avere un negozio dentro le mura è un valore aggiunto, oltre che ormai rappresenta un punto di riferimento. Gran parte dei nostri clienti approfitta per venire qui a piedi, fa una passeggiata e allo stesso tempo degli acquisti. Molti abitano qui in zona. Abbiamo un altro negozio al centro commerciale di Montecassiano, tra questo in centro e quello non c’è paragone, qui in via Garibaldi si lavora molto meglio". Emanuela sa bene come funziona l’attività, è dietro quel bancone da 30 anni: "Venivo a dare una mano già alle medie – racconta –, ho imparato il mestiere da piccola. Non molliamo, anche se il 2018 è stato un anno tragico, c’è stato il tracollo delle vendite, forse è stato il contraccolpo del terremoto, in diversi venivano dai paesini e non si sono visti più". Non è vero però, dicono le titolari, che il centro è senza speranza. "Al contrario, sta tornando a popolarsi, bastava fare una passeggiata domenica scorsa, tra il bel tempo e il Barattolo era pieno di gente. La sera poi, con la riapertura dell’ex Venanzetti e i nuovi arrivati lì davanti (enoteca e pokeria), di movimento ce n’è. Tutta quella zona è rivalutata, grazie proprio alla Galleria Scipione". Certo, si può fare di più: "La domenica qui restiamo aperti, ma sono pochissime le attività che lavorano".