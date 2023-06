"Quelli del ’40", inaugurata la mostra curata da Taddei

Applausi all’inaugurazione della mostra "Quelli del ‘40", allestita negli spazi del Nino Caffè in via Roma e visitabile fino al 10 settembre. Curata da Daniele Taddei, la mostra espone opere di Carlo Bruzzesi, Ugo Caggiano, Pietro Capozucca, Franco Morresi, Riccardo Piccardoni, Luisa Bergamini, Rosanna Della Valle, Franco Azzinari, Salvatore Provino, Bruno Marcucci, Giancarlo Minen e Dusan Jovanovic. Nutrita anche la presenza di opere di artisti maceratesi come William Medori, Silvio Natali, Carlo Iacomucci, Mario Migliorelli e Ubaldo Bartolini. "La serata ha visto un continuo afflusso di pubblico tra artisti, curatori, poeti, critici, collezionisti e appassionati – spiega Taddei –. Risalto è stato dato agli artisti deceduti che hanno visto la presenza dei loro cari. L’unanime giudizio sulla mostra è più che lusinghiero".