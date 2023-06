"Quelli del ’40", opere d’arte in mostra da Nino Caffè

Sarà inaugurata oggi, alle 18 negli spazi del Nino Caffè di via Roma, la mostra "Quelli del ‘40" curata da Daniele Taddei (nella foto). "Una mostra originale, una generazione di artisti trattata per la prima volta, avendo nel mio percorso indagato quelle precedenti, a partire da quella degli anni Dieci – spiega il critico d’arte –. Sono autori che ho conosciuto personalmente, frequentato, con alcuni di loro legato da profonda stima e amicizia. Numerosa è la compagine maceratese, con due artisti scomparsi, Carlo Bruzzesi, Ugo Caggiano, Pietro Capozucca, Franco Morresi e Riccardo Piccardoni. La presenza femminile è rappresentata da due artiste di rilevanza nazionale, Luisa Bergamini di Bologna e Rosanna Della Valle di Roma ma con origini campane. Presenze significative sono quelle di artisti come Franco Azzinari e Salvatore Provino. Molto accattivante come linguaggio il lavoro di Bruno Marcucci di Cagli, realizzato con siliconi colorati. E poi tutti i maceratesi: William Medori, Silvio Natali, Carlo Iacomucci, Mario Migliorelli e Ubaldo Bartolini. Cenno a parte merita Giancarlo Minen di origini friulane. Infine il serbo Dusan Jovanovic, artista iperealista con una pittura eccelsa". Opere in mostra fino al 10 settembre. Ingresso libero.