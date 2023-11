"Quello che gli uomini non dicono: un viaggio tra stereotipi ed emozioni" è il titolo del convegno organizzato dall’assessorato alle pari opportunità del Comune, in programma oggi alle 17.30, nella Gran Sala Cesanelli dello Sferisterio, un’iniziativa che prende lo spunto dalla Giornata internazionale dell’uomo. Moderati dal vice sindaco Francesca D’Alessandro, interverranno Paolo Scapellato, psicologo e psicoterapeuta, presidente dell’associazione Praxis, su "Ruoli e stereotipi maschili oggi", Antonella Ciccarelli, sociologa, psicologa e criminologa, coordinatrice regionale del progetto Centro uomini autori di violenza Ats 15, sul tema "Uomini: la narrazione delle emozioni maschili", e Alberto Penna, psicologo e psicoterapeuta, specializzato alla Scuola Mara Selvini Palazzoli di Milano, autore del "Manifesto delle emozioni maschili". Parteciperà anche l’umorista ed ex maestro Ennio Monachesi, autore del libro "Didattica e umorismo". "L’iniziativa nasce dall’esigenza di fare una riflessione sul mondo maschile, anche in relazione ai rapporti di coppia, spesso, anch’esso, oggetto di stereotipi – dice D’Alessandro –. L’iniziativa vuole essere un’indagine sul mondo interiore maschile generalmente poco attenzionato".